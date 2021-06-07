Son dakika haberi: Jandarmadan başarılı uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberi: Jandarmadan başarılı uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi: Jandarmadan başarılı uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Kütahya'nın Emet ilçesinde Jandarmanın yaptığı operasyonda, uyuşturucu satışı yapacağı ihbarı alınan 2 kişi yakalandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Jandarmanın yaptığı operasyonda, uyuşturucu satışı yapacağı ihbarı alınan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekipleri tarafından P.G ve A.Ş isimli şahısların Bursa ilinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Emet ilçesinde satacağı bilgisi alındı. Emet ilçesi Dereli köyü girişinde yakalanan şahısların üzerinde 12 gram metamfetamin, 8 gram kubar esrar, 6 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

Emet Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçen suç unsurlarına el konulduğu, şüpheliler P.G. ve A.Ş. ile ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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