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Son dakika haberi | Jandarmadan bakıma muhtaç vatandaşlara trafik bilgilendirmesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Jandarmadan bakıma muhtaç vatandaşlara trafik bilgilendirmesi

Edinilen son dakika haberine göre Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Paşaköy ve Mütevelli mahallelerinde bulunan bakımevlerindeki 90 vatandaş ve 40 personele trafikte yayaların uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirmede bulundu.

MANİSA (İHA) - Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Paşaköy ve Mütevelli mahallelerinde bulunan bakımevlerindeki 90 vatandaş ve 40 personele trafikte yayaların uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında bakıma muhtaç vatandaşlara trafikte yayaların uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Tim Komutanlıklarınca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Saruhanlı ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesinde bulunan Manisa Bakım Evinde ve Mütevelli Mahallesinde bulunan Hayat Şifa Bakım Evinde yaşayan bakıma muhtaç 90 vatandaş ile kurumlarda çalışan 40 personele, 'Yayaların uyması gereken kurallar' konusunda bilgilendirme yapıldı. Jandarmadan yapılan açıklamada bu tip bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği bildirildi. - MANİSA

Son dakika haberi | Jandarmadan bakıma muhtaç vatandaşlara trafik bilgilendirmesi

Son dakika haberi | Jandarmadan bakıma muhtaç vatandaşlara trafik bilgilendirmesi

Son dakika haberi | Jandarmadan bakıma muhtaç vatandaşlara trafik bilgilendirmesi

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