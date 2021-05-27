Son dakika haberi: Jandarmadan av yasağına uymayan 8 kişiye ceza
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Son dakika haberi: Jandarmadan av yasağına uymayan 8 kişiye ceza

Son dakika haberi: Jandarmadan av yasağına uymayan 8 kişiye ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun İl Jandarma Komutanlığı 19 Mayıs İlçe Jandarma ekiplerince av yasağına uymayan 8 kişiye ceza kesildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı 19 Mayıs İlçe Jandarma ekiplerince av yasağına uymayan 8 kişiye ceza kesildi.

İlçe jandarma komutanlığına bağlı ekiplerce Yörükler Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi esnasında Karadeniz ile tatlı su gölleri arasında bağlantı noktası bulunan ve tatlı su göllerine havyar taşınan Horhor deresi kıyısında kontrol yapıldı. Yapılan kontrolde, A.Ç. (63), A.Y. (64), H.A. (61), Y.C. (41), V.Ö. (36), S.E. (60), S.B. (41) ve M.A. (64) isimli şahısların iç sularda balık avlama yasağına aykırı olarak balık tutmaya çalıştıkları tespit edildi. Jandarma tarafından 8 kişi hakkında tutanak tanzim edilerek 19 Mayıs İlçe Tarım Müdürlüğüne gönderildi. - SAMSUN

Son dakika haberi: Jandarmadan av yasağına uymayan 8 kişiye ceza
Son dakika haberi: Jandarmadan av yasağına uymayan 8 kişiye ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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