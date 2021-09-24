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Jandarmadan 3 şahsa uyuşturucu operasyonu

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Jandarmadan 3 şahsa uyuşturucu operasyonu

Manyas'ta İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortaklaşa yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Manyas'ta İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortaklaşa yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik, yapılan İstihbarat faaliyetler kapsamında Bursa'dan çalıntı motosiklet ile Balıkesir'in Manyas ve Bandırma ilçelerine satmak amacıyla uyuşturucu madde sevkiyatı yapan Y.A ve M.T isimli şahıslar Manyas'ta yapılan takip sonuncunda yakalandılar.

Yanlarında ki uyuşturucu madde ile birlikte A.S.'ye ait olan araca binen Y.A ve M.T. İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Manyas ilçe Jandarma ekiplerince yapılan fiziki takip sonucu Manyas'a bağlı kırsal Kulak Mahallesi'nde durduruldu. Adli makamlardan alınan arama iznine istinaden şüpheli şahıslar ve araçta yapılan arama sonuncunda 147 gram Metamfetamin, 1 adet bıçak, 4 adet cep telefonu, 1 kök Hint keneviri bulundu. Yine uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bin 330 TL para ve Bursa ilinden çalınan 1 adet motosiklete de el konulan operasyonda şüpheli 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Süleyman Özaydın-İHA)

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