Son dakika haberi | Jandarmadan 10 şahsa huzur operasyonu
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Son dakika haberi | Jandarmadan 10 şahsa huzur operasyonu

Son dakika haberi | Jandarmadan 10 şahsa huzur operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonları kapasamında 10 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 1'i tutuklandı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonları kapasamında 10 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 1'i tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Havran ilçelerinde 06 Eylül 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 6 şahsı gözaltına alırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Sındırgı ve Manyas ilçelerinde yapılan operasyonlar da 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 738 kök kenevir bitkisi, 34 kilo 530 gram kubar esrar, 200 gram kenevir bitkisi tohumu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerini müteakip adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1' i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - BALIKESİR

Son dakika haberi | Jandarmadan 10 şahsa huzur operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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