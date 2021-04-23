Son dakika haberi | Jandarma yüzleri güldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Jandarma yüzleri güldürdü

Son dakika haberi | Jandarma yüzleri güldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, ilçedeki çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, ilçedeki çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle ilçe genelinde birçok çocuğa hediye takdiminde bulundular. İlçenin Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin ardından şehir merkezinde 23 Nisan coşkusu yaşayan çocuklara hediye takdiminde bulunan jandarma personelleri, büyük mutluluk yaşattı.

Hediye alan çocuklar jandarma personellerine teşekkür ederken, aldıkları hediyeler sonrası miniklerin yüzlerinin gülmesi gözlerden kaçmadı. - SAMSUN

Son dakika haberi | Jandarma yüzleri güldürdü
Son dakika haberi | Jandarma yüzleri güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Yıkanan çamaşırlarla birlikte makineyi çalan hırsız, bu kez de sahipleri içerdeyken evin kapısını götürdü
Yıkanan çamaşırlarla birlikte makineyi çalan hırsız, bu kez de sahipleri içerdeyken evin kapısını götürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Hazal Kaya Serdar Ortaç
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Jandarma yüzleri güldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 16:55:59. #1.16#

title