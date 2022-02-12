Son dakika haberi! Jandarma yolcunun üzerinde tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Jandarma yolcunun üzerinde tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Jandarma yolcunun üzerinde tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirdi

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Aksu ilçesinde jandarma, otobüsle yolculuk yapan bir şahsın üzerinde, tabanca ile çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde jandarma, otobüsle yolculuk yapan bir şahsın üzerinde, tabanca ile çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topallı yol kontrol noktasında bir turizm firmasında yolcu olarak seyahat eden D.K'nin durumun şüphelendi. Şüphe üzerine D.K'nın üst aramasında ve çantasında; 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör, 5 adet kurusıkı tabanca fişeği, 38 adet hap, 2 adet aparatı, 1 adet hortum, 2 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheliye 2bin 356 TL idari para cezası uygulanırken, adli sürecin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Jandarma, Antalya, Silah, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title