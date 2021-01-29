Son dakika haberi... Jandarma, yaşlı adamın çatısındaki karı temizledi
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Son dakika haberi... Jandarma, yaşlı adamın çatısındaki karı temizledi

29.01.2021 20:18 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:21
Son dakika haberi... Jandarma, yaşlı adamın çatısındaki karı temizledi

Son dakika gelişmesine göre KAHRAMANMARAŞ'ta, evinin çatısında biriken kar yığınını temizlemeye çalışan Veli Çam'ın (75) yardımına, jandarma koştu.

KAHRAMANMARAŞ'ta, evinin çatısında biriken kar yığınını temizlemeye çalışan Veli Çam'ın (75) yardımına, jandarma koştu. Askerler, el ele verip çatıdaki karı kısa sürede temizledi.

Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağabeyli Mahallesi'nde devriye gezerken Veli Çam'ın evin çatısındaki karı temizlemeye çalıştığını fark etti. Hem havanın soğuk olması hem de Çam'ın kar nedeniyle kayıp düşme ihtimali olması nedeniyle askerler hemen araçlarından inip yaşlı adamın yardımına koştu.Askerler el ele verip kısa sürede çatıdaki karı temizledi. Veli Çam ise askerlere teşekkür etti.


Son dakika haberi... Jandarma, yaşlı adamın çatısındaki karı temizledi
Son dakika haberi... Jandarma, yaşlı adamın çatısındaki karı temizledi
Son dakika haberi... Jandarma, yaşlı adamın çatısındaki karı temizledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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