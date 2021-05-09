Son dakika haberi: Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatları yapıldı
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Son dakika haberi: Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatları yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatlarının yapıldığını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatlarının yapıldığını açıkladı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatlarımızı yaptık. Ambargolardan sonra güçlendirmesine hız verdiğimiz CATS kameralarımızı da SİHA'larımızla beraber hizmete verdik. Güvenlik güçlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatları yapıldı
Son dakika haberi: Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatları yapıldı
Son dakika haberi: Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatları yapıldı
Son dakika haberi: Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatları yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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