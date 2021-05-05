Son dakika haberi! Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
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Son dakika haberi! Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Son dakika haberi! Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu elde etmek için kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilerek gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu elde etmek için kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilerek gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Mersin İl jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak amacıyla yasa dışı ekim yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Tarsus ilçesi Yunusoğlu Mahallesinde 1 şahsın elinde bulanan uyuşturucu maddelerini satabilmek için müşteri arayışı içerisinde olduğu ayrıca şahsın uyuşturucu madde elde etmek amacıyla bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit edildi. Ekipler, şüpheli şahsı evinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda, 2 kilo 220 gram bonzai, 250 gram kubar esrar, 25 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde içiminde kullanılan çok sayıda aparat ele geçirildi.

Öte yandan, Gülnar ilçesi Yenice Mahallesinde 1 şahsın meyve ve sebze fidanları yetiştirdiği alan içerisinde uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ektiğini tespit eden ekipler, belirlenen alana yapmış olduğu operasyonda 84 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Jandarma ekipleri, yasa dışı ekim yapan şahsı gözaltına aldı.

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

Son dakika haberi! Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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