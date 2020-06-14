Son dakika haberi! Jandarma teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü
Son dakika habere göre Bursa'da, jandarma teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü törenle kutlandı.
14.06.2020 18:01 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:29
Bursa'da, jandarma teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü törenle kutlandı.
Kutlamalar kapsamında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve beraberindeki heyet, Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.
Saraç, daha sonra Heykel'deki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Törene, İl jandarma Komutanlığı, Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı ve Jandarma Trafik Okul Komutanlığı temsilcileri katıldı.
Kaynak: AA