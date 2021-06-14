Son dakika haberi | Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü
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Son dakika haberi | Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü

Son dakika haberi | Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Hakkari'de Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hakkari'de Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hakkari Valiliği önündeki törende, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın yapılmasıyla tören sona erdi.

Törene; Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Emniyet Müdür Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Yusuf Ersalı, jandarma personeli ve güvenlik korucuları katıldı. - HAKKARİ

Son dakika haberi | Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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