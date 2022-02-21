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Son dakika haberi | Jandarma tarafından gümrük süresi dolan 8 araca el konuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Jandarma tarafından gümrük süresi dolan 8 araca el konuldu

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da yurt dışından getirilen ve Türkiye'de kalma süresi geçen 8 araca jandarma tarafından el konuldu.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da yurt dışından getirilen ve Türkiye'de kalma süresi geçen 8 araca jandarma tarafından el konuldu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipler, 14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında gümrük süresi dolmuş araçların yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, Jandarma Trafik Bilgi Sistemi üzerinden yapılan sorgulamalarda; Almanya, Polonya, Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Macaristan ve Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan çeşitli marka ve modellerde toplam 8 aracın yasal gümrük süresinin dolduğunu tespit etti. Jandarma trafik timlerince tespiti yapılan 8 araç yakalanarak Gümrük Müdürlüklerine teslim edildi. - ANTALYA

Son dakika haberi | Jandarma tarafından gümrük süresi dolan 8 araca el konuldu

Son dakika haberi | Jandarma tarafından gümrük süresi dolan 8 araca el konuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Tragger, Antalya, Türkiye, 3. Sayfa, Haberler

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