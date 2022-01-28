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Son dakika haberi! Jandarma, soğuktan donmak üzere olan kuşu kendi kıyafetiyle ısıttı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Jandarma, soğuktan donmak üzere olan kuşu kendi kıyafetiyle ısıttı

Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma ekipleri, soğuktan donmak üzere olan Kızılgerdan kuşunu kendi kıyafetleri ile ısıtıp 24 saat boyunca gözetim altında tuttular.

AKSEKİ, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma ekipleri, soğuktan donmak üzere olan Kızılgerdan kuşunu kendi kıyafetleri ile ısıtıp 24 saat boyunca gözetim altında tuttular. 24 saatin sonunda kendine gelen kuşu ekipler, doğaya bıraktı.

Akseki ilçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca yoğun kar yağışından dolayı meydana gelen olumsuz hava şartlarında yolda kalan vatandaşlara yardımlar yapıldığı esnada Antalya-Konya yolu üzerinde devriye personelince kar üzerinde donmak üzere olan bir Kızılgerdan kuşu bulundu. Devriye personeli Kızılgerdan kuşunu kendi kıyafetleri ile sararak donmaktan kurtardı. 24 saat Jandarmada misafir olan kuş, iyileşmesinin ardından tekrar doğaya bırakıldı.

"Kızılgerdan kuşu"

Kızılgerdan kuşları nadir bir tür olup, uzunluğu 14 santimetre, sırtı sütlü kahverengi, yüzünün alt bölümü ve göğsü turuncuya çalan parlak kızıl, karnı beyaz olan, ormanlarda, ağaçlıklarda ve bahçelerde yaşayan bir kuş türüdür. - ANTALYA

Son dakika haberi! Jandarma, soğuktan donmak üzere olan kuşu kendi kıyafetiyle ısıttı

Son dakika haberi! Jandarma, soğuktan donmak üzere olan kuşu kendi kıyafetiyle ısıttı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Antalya, Akseki, 3. Sayfa, Haber

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