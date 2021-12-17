Son dakika haberi... Jandarma ortaokul öğrencilerini misafir etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Jandarma ortaokul öğrencilerini misafir etti

Son dakika haberi... Jandarma ortaokul öğrencilerini misafir etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Düzce'de jandarma ekipleri ortaokul öğrencilerini ağırladı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de jandarma ekipleri ortaokul öğrencilerini ağırladı. Ekipler, öğrencilere hem jandarmanın görevlerini hem de jandarma okullarını anlattı.

Gölyaka İlçesi'nde 15 Temmuz İmam Hatip Orta Okulu öğrencilerine Jandarma Komutanlığı kapılarını açtı. Ortaokul öğrencilerini misafir eden jandarma ekipleri, öğrencilere jandarmanın görev ve yetkilerini, çalışmalarını anlattılar. Komutanlık binasını gezen öğrencilere jandarma okullarının tanıtımını da yapıldı. Ekipler ayrıca öğrencilere Güvenli internet kullanımı hakkında da bilgiler verdi. - DÜZCE

Son dakika haberi... Jandarma ortaokul öğrencilerini misafir etti

Son dakika haberi... Jandarma ortaokul öğrencilerini misafir etti

Bebeğin ağlamasını duyan komşular ekiplere haber verdi, içeri girilince anne asılı halde bulundu

Bebeğin ağlamasını duyan komşular ekiplere haber verdi, içeri girilince anne asılı halde bulundu

 Kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın yerde hareketsiz halde bulundu

Kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın yerde hareketsiz halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title