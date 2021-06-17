Son dakika haberi... Jandarma motosiklet sürücülerine maske dağıttı

Son dakika yaşam haberine göre Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik timleri Turgutreis'te 'toplum Destekli Trafik Uygulaması kapsamında sürücülere Jandarma logolu maske dağıttı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik timleri Turgutreis'te 'toplum Destekli Trafik Uygulaması kapsamında sürücülere Jandarma logolu maske dağıttı.

Turgutreis Mahallesinde Jandarma trafik timlerinin gerçekleştirdiği 'Toplum Destekli Trafik Uygulama Projesi' kapsamında motosiklet sürücülerine yönelik 'Kazaların önlenmesi ve güvenli sürüş teknikleri' konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitime katılan örnek sürücülere kask hediye edildi.

Ayrıca yapılan trafik denetimlerinde sürücü ve yolculara "Jandarma" logolu maske dağıtıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı