Son dakika haberi: Jandarma kontrol noktasında kadınlara karanfil dağıtıldı
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Son dakika haberi: Jandarma kontrol noktasında kadınlara karanfil dağıtıldı

08.03.2021 13:36 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:41
Son dakika haberi: Jandarma kontrol noktasında kadınlara karanfil dağıtıldı

Son dakika haberler... Eskişehir'de jandarma personeli, kontrol noktasında durdurulan araçlarda bulunan kadınların gününü kutladı ve karanfil dağıttı.

Eskişehir'de jandarma personeli, kontrol noktasında durdurulan araçlarda bulunan kadınların gününü kutladı ve karanfil dağıttı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Eskişehir Seyitgazi karayolu 10'uncu kilometredeki kontrol noktasında durdurulan araçlarda bulunan kadınların '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kutlandı ve karanfil hediye edildi.

Özellikle kadın jandarma personellerinin bulunduğu kontrol noktasında, araçlarında yolculuk yaparken beklenmedik şekilde hediye karanfillerini alan kadınlar güzel dilekleriyle karşılık verdi. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberi: Jandarma kontrol noktasında kadınlara karanfil dağıtıldı
Son dakika haberi: Jandarma kontrol noktasında kadınlara karanfil dağıtıldı
Son dakika haberi: Jandarma kontrol noktasında kadınlara karanfil dağıtıldı
Son dakika haberi: Jandarma kontrol noktasında kadınlara karanfil dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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