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Son dakika haberi | Jandarma Kilis'te göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Jandarma Kilis'te göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor

Son dakika haberler: Kilis'te jandarma ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan 74 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, göçmen kaçakçılığından 8 kişi hakkında işlem yapıldı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te jandarma ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan 74 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, göçmen kaçakçılığından 8 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve Suriye'den Türkiye'ye yasadışı giriş olaylarının önlenmesi amacıyla, 2022 yılı Ocak ayı içerisinde icra edilen operasyonlar ve sınır boyunca gezen jandarma devriyeleri tarafından, 74 Suriye uyruklu şahıs Türkiye'ye yasa dışı şekilde girerken suçüstü yakalandı. Yabancı uyruklu kişiler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmenlere organizatörlük yapan 8 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonlar sonucunda 2 araç, 2 tabanca, 2 av tüfeği, 3 gündüz görüş dürbünü, 1 gece görüş dürbünü, 3 termal kamera, 1 bıçak, 6 telsiz ele geçirildi. - KİLİS

Son dakika haberi | Jandarma Kilis'te göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor

Son dakika haberi | Jandarma Kilis'te göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor

Son dakika haberi | Jandarma Kilis'te göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor

Son dakika haberi | Jandarma Kilis'te göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor

Son dakika haberi | Jandarma Kilis'te göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Suriye, Göçmen, Kilis, 3. Sayfa, Haber

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