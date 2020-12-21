Son dakika haberi... Jandarma kayadan düşerek yaralanan ineği kurtardı
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Son dakika haberi... Jandarma kayadan düşerek yaralanan ineği kurtardı

21.12.2020 18:09 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:12
Son dakika haberi... Jandarma kayadan düşerek yaralanan ineği kurtardı

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde jandarma ekipleri uçuruma düşen ineği kurtararak sahibine teslim etti.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde jandarma ekipleri uçuruma düşen ineği kurtararak sahibine teslim etti.

İlçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan Ü.Ş. isimli yaşlı kadın yol üzerinde bulunan jandarma devriyesinin yanına giderek ormanda hayvan otlatırken ineğinin kayalıklardan düştüğünü söyledi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne haber verilmesinin ardından jandarma ekipleri, veteriner kontrolünde ineği kurtardı.

İneğin sahibine teslim edilmesinin ardından Ü.Ş, jandarma ekiplerini müsait oldukları bir zamanda süt içmeye davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 18:12:29. #1.14#
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