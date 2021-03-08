Son dakika haberi! Jandarma kadınlara karanfil dağıttı
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Son dakika haberi! Jandarma kadınlara karanfil dağıttı

08.03.2021 21:42 | Son Güncelleme: 08.03.2021 21:46
Son dakika haberi! Jandarma kadınlara karanfil dağıttı

Son dakika habere göre Bilecik'te jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Bilecik'te jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesinde çalışan kadınlara günün anısına kırmızı karanfil hediye ettiler. Jandarma ekipleri sorumluluk alanında bulunan köylerde de evleri tek tek ziyaret ederek kadınlara kırmızı karanfil verdiler. Ziyaret sırasında Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi veren ekipler, uygulamanın telefonlara indirilmesi durumunda herhangi bir şiddet olayında tek butonla ihbarda bulunulabileceğini aktardı. Jandarma ekipleri ayrıca vatandaşlara maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen hatırlatmasında bulundular. - BİLECİK

Son dakika haberi! Jandarma kadınlara karanfil dağıttı
Son dakika haberi! Jandarma kadınlara karanfil dağıttı
Son dakika haberi! Jandarma kadınlara karanfil dağıttı
Son dakika haberi! Jandarma kadınlara karanfil dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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