Jandarma İstanbul'da havadan denetim yaptı
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Jandarma İstanbul'da havadan denetim yaptı

11.12.2020 22:06 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:11
Jandarma İstanbul'da havadan denetim yaptı

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında helikopter destekli ekiplerle havadan asayiş denetimleri yaptı.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında helikopter destekli ekiplerle havadan asayiş denetimleri yaptı. Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan havalanan helikopter havadan destek sağladı. Denetimlerde toplamda bin 917 jandarma personeli görev yaptı.

 


- İstanbul
Jandarma İstanbul'da havadan denetim yaptı
Jandarma İstanbul'da havadan denetim yaptı
Jandarma İstanbul'da havadan denetim yaptı
Jandarma İstanbul'da havadan denetim yaptı
Jandarma İstanbul'da havadan denetim yaptı
Jandarma İstanbul'da havadan denetim yaptı
Jandarma İstanbul'da havadan denetim yaptı
Jandarma İstanbul'da havadan denetim yaptı
Jandarma İstanbul'da havadan denetim yaptı
Jandarma İstanbul'da havadan denetim yaptı
Jandarma İstanbul'da havadan denetim yaptı
Jandarma İstanbul'da havadan denetim yaptı
Jandarma İstanbul'da havadan denetim yaptı
Jandarma İstanbul'da havadan denetim yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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