Jandarma İstanbul'da havadan denetim yaptı
11.12.2020 22:06 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:11
İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında helikopter destekli ekiplerle havadan asayiş denetimleri yaptı.
İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında helikopter destekli ekiplerle havadan asayiş denetimleri yaptı. Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan havalanan helikopter havadan destek sağladı. Denetimlerde toplamda bin 917 jandarma personeli görev yaptı.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı