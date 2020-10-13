Son dakika haberi: Jandarma hakkında 9 yıl hapis cezası bulunan kişiyi yakaladı

Son dakika habere göre Samsun'un Havza ilçesinde, hakkında 9 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Samsun'un Havza ilçesinde, hakkında 9 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Havza İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, konut dokunulmazlığı ihlali gibi 5 suçtan hakkında 9 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E'nin Bekdiğin Mahallesi'nde babasına ait evde olduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen jandarma ekipleri, adli makamlardan alınan iznin ardından belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Jandarmanın geldiğini fark eden ve evin arka camından kaçmak isteyen H.E, yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan H.E. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu