Son dakika haberi! Jandarma Genel Komutanlığı, 4 ildeki orman yangınlarına 2 bin 310 personelle müdahale edildiğini bildirdi
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Son dakika haberi! Jandarma Genel Komutanlığı, 4 ildeki orman yangınlarına 2 bin 310 personelle müdahale edildiğini bildirdi

Son dakika haberi! Jandarma Genel Komutanlığı, 4 ildeki orman yangınlarına 2 bin 310 personelle müdahale edildiğini bildirdi
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Jandarma Genel Komutanlığı, Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli'deki orman yangınlarına müdahale ve yangından etkilenen vatandaşlara yardım çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli'deki orman yangınlarına müdahale ve yangından etkilenen vatandaşlara yardım çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

Komutanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, orman yangınlarıyla ilgili bugün itibarıyla yapılan çalışmalara yer verildi.

Paylaşımda, "Antalya'da 1000 personel, 102 araç, 4 helikopter, Muğla'da 1150 personel, 178 araç, Isparta'da 100 personel, 26 araç, Denizli'de 60 personel, 11 araç olmak üzere, 4 ilde toplam 2 bin 310 personel, 317 araç, 4 helikopter ile yangınlara müdahale ve vatandaşlarımıza yardım çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam etmektedir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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