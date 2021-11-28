Son dakika haberi: Jandarma ekiplerinin şüphelendiği şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı
Son dakika haberleri: Düzce'de jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde 5 gram esrar maddesi bulundu.
DÜZCE (İHA) - Düzce'de jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde 5 gram esrar maddesi bulundu.
Düzce merkeze bağlı Konuralp mevkiinde akşam saatlerinde narkotik köpeği ile birlikte devriye atan jandarma ekipleri, köpeğin tepki vermezi üzerine M.T. isimli şahsı durdurdu. Uyuşturucu madde kullanıcısı olduğu belirlenen şahsın üzerinde 5 gram bulundu. Gözaltına alınan M.T., ifadesi alınmak üzerine komutanlığa götürüldü. - DÜZCE
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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