Son dakika haberi! Jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu 1 terörist teslim oldu

Son dakika haberler... Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen ikna çalışmaları sonucu 1 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen ikna çalışmaları sonucu 1 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna faaliyetleri kapsamında, 2015 yılında lise öğrencisi iken HDP Tunceli il binasına giderek PKK/KCK terör örgütüne katılan A.T.'nin ailesi ile 2019 yılında ikna görüşmelerine başlandığı kaydedildi. Anne Güllü T. kızına teslim olması için çağrıda bulunduktan sonra 17 Mart 2020'de Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere katıldı. Annesinin teslim ol çağrıları neticesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu A.T. bugün Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yetkililerine silahsız ve teçhizatsız olarak teslim oldu.

Adli işlemlerin Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılacağı ifade edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı