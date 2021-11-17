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Son dakika haberi... Jandarma ekiplerinin bulduğu kızıl şahin tedaviye alındı

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Jandarma ekiplerinin bulduğu kızıl şahin tedaviye alındı

Son dakika haberi... Kastamonu'da, jandarma ekiplerince bulunan yaralı kızıl şahin tedavi ediliyor.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, jandarma ekiplerince bulunan yaralı kızıl şahin tedavi ediliyor.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Seydiler ilçesinde yaralı halde kızıl şahin bulundu.

Kızıl şahin, gerekli tedavisinin yapılması için il merkezindeki veterinere teslim edildi.

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AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

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