Son dakika haberi... Jandarma ekiplerinden tarihi eser operasyonu
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Son dakika haberi... Jandarma ekiplerinden tarihi eser operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir otomobile yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Son dakika haberi... Jandarma ekiplerinden tarihi eser operasyonu
21.08.2020 15:50 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:31

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir otomobile yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Battalhöyük Köyü Yıldızlı mevkiinde bulunan bir otomobil içerisinde tarihi eser olduğu bilgisi alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek aracı belirtilen bölge yakınlarında durdurdu. Yapılan aramalarda 1 adet vazo, 1 adet metal yüzük, 2 adet metal kolye ucu, 4 adet metal tarihi obje, 349 adet sikke olmak üzere toplam 357 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere jandarma ekiplerince el konulurken konuyla alakalı olarak M.E.İ. (24), S.Y. (23), Y.G.Y. (23), isimli 3 şahıs gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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