Son dakika haberi! Jandarma ekipleri "Trafik Haftası"nda öğrencileri EBA üzerinden bilgilendirdi
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Son dakika haberi! Jandarma ekipleri "Trafik Haftası"nda öğrencileri EBA üzerinden bilgilendirdi

Son dakika haberi! Jandarma ekipleri 'Trafik Haftası'nda öğrencileri EBA üzerinden bilgilendirdi
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında EBA üzerinden öğrencilere çeşitli seminerler verdi.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında EBA üzerinden öğrencilere çeşitli seminerler verdi.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla EBA üzerinden öğrencilere ulaşarak onlara trafik konusunda çeşitli bilgiler verdi.

Trafikte güvenlik yolculuk ile ilgili eğitimler veren ve bazı uyarılarda bulunan ekipler, son olarak geçirdiği trafik kazası sonrası sakat kalan bazı engelli vatandaşları ziyaret etti, onlarla sohbet etti.

Ayrıca etkinlik kapsamında çeşitli bölgelerde oluşturulan uygulama noktasında sürücülere ikaz broşürleri dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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