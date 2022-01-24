Son dakika haberi... Jandarma ekipleri sokak hayvanlarını unutulmadı
AA / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Baskil'de İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sokak hayvanları için çeşitli bölgelere yiyecek bıraktı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Baskil'de İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sokak hayvanları için çeşitli bölgelere yiyecek bıraktı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soğuk kış günlerinde yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.
Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz'ın talimatıyla ekipler ilçenin bazı noktalarına sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.
AA / Ramazan Kaplan - Son Dakika Haberleri