Son dakika haberi | Jandarma ekipleri kadınlara KADES'i anlattı

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde jandarma ekipleri il genelinde yaptığı KADES uygulamaları kapsamında kadınlara uygulamayı anlattı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'Kadın Acil Destek (KADES)' uygulamasının tanıtımı ve farkındalığının artırılmasına yönelik olarak Safranpark AVM'de stant kurdu. Kadın vatandaşlara uygulamayı anlatan ekipler, akıllı telefon kullanıcısı kadınların IOS ve Android marketlerden indirebileceği programları uygulamalı gösterdi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel