Son dakika haberi | Jandarma ekipleri kadınlara KADES'i anlattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Jandarma ekipleri kadınlara KADES'i anlattı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Jandarma ekipleri kadınlara KADES'i anlattı

Son dakika gelişmesine göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde jandarma ekipleri il genelinde yaptığı KADES uygulamaları kapsamında kadınlara uygulamayı anlattı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde jandarma ekipleri il genelinde yaptığı KADES uygulamaları kapsamında kadınlara uygulamayı anlattı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'Kadın Acil Destek (KADES)' uygulamasının tanıtımı ve farkındalığının artırılmasına yönelik olarak Safranpark AVM'de stant kurdu. Kadın vatandaşlara uygulamayı anlatan ekipler, akıllı telefon kullanıcısı kadınların IOS ve Android marketlerden indirebileceği programları uygulamalı gösterdi. - KARABÜK

Son dakika haberi | Jandarma ekipleri kadınlara KADES'i anlattı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Safranbolu, Jandarma, Karabük, KADES, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title