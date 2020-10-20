Son dakika haberi! Jandarma eğitim görün çocukları yalnız bırakmadı
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Son dakika haberi! Jandarma eğitim görün çocukları yalnız bırakmadı

20.10.2020 15:24 | Son Güncelleme: 20.10.2020 15:33
Son dakika haberi! Jandarma eğitim görün çocukları yalnız bırakmadı

Bir son dakika haberine göre Kilis'te, İl Jandarma Komutanlığı personeli köy okullarındaki öğrencileri, yalnız bırakmayarak, korona virüs eğitimi verdikten sonra çeşitli hediyeler dağıttı.

Kilis'te, İl Jandarma Komutanlığı personeli köy okullarındaki öğrencileri, yalnız bırakmayarak, korona virüs eğitimi verdikten sonra çeşitli hediyeler dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele Birimi tarafından köy okullarında Covid19 hakkında bilgilendirilme yapıldı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan ile jandarma personeli Karamelik köyü ile Güvenli köylerindeki öğrencilere, çanta, kırtasiye malzemeleri, temizlik ürünleri dağıttı. Jandarma dergisinin de dağıtıldığı programda, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, çocuklar ile yakından ilgilendi. Jandarmanın birleştirilmiş sınıflı köy okullarına destek olmaya devam edeceği bildirildi. - KİLİS

Son dakika haberi! Jandarma eğitim görün çocukları yalnız bırakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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