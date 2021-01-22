Son Dakika | Jandarma depremin yıl dönümünde depremzedeleri ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Jandarma depremin yıl dönümünde depremzedeleri ziyaret etti

22.01.2021 17:55 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:26

Son dakika gelişmesine göre Malatya'da jandarma ekipleri, geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ merkezli depremden etkilenen kentteki depremzedeleri ziyaret etti.

Malatya'da jandarma ekipleri, geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ merkezli depremden etkilenen kentteki depremzedeleri ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde kırsal mahallelerde evleri ağır hasar gören vatandaşlarla görüştü.

Kadın astsubaylar vatandaşlarla sohbet etti, ihtiyaçlarını sordu. Depremzedeler jandarma personeline çay ikramında bulundu.

Ziyaret ettikleri depremzede çocuklarla da yakından ilgilenen ekipler, oyun oynadığı çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Son Dakika | Jandarma depremin yıl dönümünde depremzedeleri ziyaret etti
Son Dakika | Jandarma depremin yıl dönümünde depremzedeleri ziyaret etti
Son Dakika | Jandarma depremin yıl dönümünde depremzedeleri ziyaret etti
Son Dakika | Jandarma depremin yıl dönümünde depremzedeleri ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Hulusi Akar Engin Altay Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Fernando Muslera İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Jandarma depremin yıl dönümünde depremzedeleri ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 18:26:42. #1.14#
title