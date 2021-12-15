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Son dakika 3. sayfa: Jandarma'dan terör örgütü üyesine operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Jandarma'dan terör örgütü üyesine operasyon Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütüne üye olma suçundan aranan DEAŞ'lı şahıs Keçiören'de yakalanarak gözaltına alındı.

ANKARA (İHA) - - Jandarma'dan terör örgütü üyesine operasyon

ANKARA - Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütüne üye olma suçundan aranan DEAŞ'lı şahıs Keçiören'de yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, terör örgütüne üye olma suçundan aranan DEAŞ'lı yabancı uyruklu şahsın yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Ankara'nın Keçiören ilçesinde olduğu öğrenilen şahıs, Bağlarbaşı mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında adli işlemlere başlandı.

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