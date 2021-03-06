Son dakika haberi! Jandarma'dan Sınır ötesi operasyon
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Son dakika haberi! Jandarma'dan Sınır ötesi operasyon

06.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:07
Son dakika haberi! Jandarma'dan Sınır ötesi operasyon

Son dakika haberleri... Killis İl Jandarma Komutanlığı tarafından Suriye'nin Çobanbey ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 milyon dolar parayla yakaladı.

Killis İl Jandarma Komutanlığı tarafından Suriye'nin Çobanbey ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 milyon dolar parayla yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiple, Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesinde PKK/PYD/YPG üyesi 2 kişinin Münbiç bölgesindeki para götüreceği bilgisine ulaşması üzerine düzenlediği operasyonda 2 kişi ile birlikte 2 milyon dolar ile birlikte yakaladı. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, 1 kişiyi daha gözaltına aldı. PKK'lıların Terör örgütüne finans kaynağı sağladıkları, 2 milyon doları Münbiç bölgesindeki terör örgütüne götürecekleri öğrenildi. Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından geniş çaplı soruşturma sürdürürken, 3 PKK/PYD/YPG üyesinin gözaltına alındığı bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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