Son dakika haberi | Jandarma'dan ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Jandarma'dan ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Jandarma'dan ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi

Son dakika 3. sayfa haberi: Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri Kdz. Ereğli Aydınlar Köyü İlkokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri Kdz. Ereğli Aydınlar Köyü İlkokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından Kdz. Ereğli Aydın köyü ilköğretim okulu öğrencilerine uygulamalı olarak trafik Eğitimi ve trafik Kuralları hakkında bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2022 yılı içerisinde yapılan planlamalar çerçevesinde öğrencilerin yanı sıra, sürücü, yaya ve diğer yol kullanıcılarına yönelik eğitim ve seminerler verilmesine devam edileceği belirtildi. - ZONGULDAK

Son dakika haberi | Jandarma'dan ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi

Son dakika haberi | Jandarma'dan ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi

Son dakika haberi | Jandarma'dan ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Jandarma, Ereğli, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title