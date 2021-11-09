Eskişehir İl Jandarma Komutanlığından çocuklara eğitim
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir il Jandarma Komutanlığı ekipleri Çifteler ilçesinde 75 öğrenciye bilgilendirmede bulundu.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir il Jandarma Komutanlığı ekipleri Çifteler ilçesinde 75 öğrenciye bilgilendirmede bulundu.
Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince, ilçe jandarma komutanlığı sorumluluk alanında bulunan okullarda eğitim gören öğrenciler ziyaret edildi.
Okullarda eğitim gören, 75 öğrenciye, internet ortamında çocuklara kurulan tuzaklar ve okul servis araçlarında harekat tarzlarına ilişkin kişisel güvenlik önlemleri anlatılarak çeşitli hediyeler dağıtıldı.
AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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