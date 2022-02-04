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Son dakika haberi | Jandarma, bağ evinden hırsızlık yapan şahısları suçüstü yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Jandarma, bağ evinden hırsızlık yapan şahısları suçüstü yakaladı

Son dakika haberleri: Gaziantep'te bir bağ evinden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheli şahıs, Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu suçüstü yakalandı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te bir bağ evinden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheli şahıs, Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı devriye ekipleri, Oğuzeli ilçesi Hacar Mahallesi'nde bir şahsa ait bağ evinden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheli şahsı suçüstü yakaladı. Çaldıkları eşyaları bağ evinden çıkarmaya çalışırken Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan şüpheli şahıslar, gözaltına alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi.

Haklarında adli işlem başlatılan 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Son dakika haberi | Jandarma, bağ evinden hırsızlık yapan şahısları suçüstü yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Gaziantep, Jandarma, 3. Sayfa, Haber

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