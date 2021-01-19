KAHRAMANMARAŞ - Jandarma arama kurtarma timleri Yedikuyular'da göreve hazır
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KAHRAMANMARAŞ - Jandarma arama kurtarma timleri Yedikuyular'da göreve hazır

19.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:53

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kar yağışının ardından İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma timleri, Yedikuyular Kayak Merkezinde görev aldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kar yağışının ardından İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma timleri, Yedikuyular Kayak Merkezinde görev aldı.

Büyükşehir Belediyesi Yedikuyular Kayak Merkezinde bu hafta itibariyle tesislerin faaliyete geçmesi için hazırlıklar sürüyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı kayak merkezinde meydana gelebilecek olası mahsur kalma, kaza gibi olaylarda ilk müdahalenin yapılması için arama kurtarma timlerini bölgede görevlendirdi.

KAHRAMANMARAŞ - Jandarma arama kurtarma timleri Yedikuyular'da göreve hazır
KAHRAMANMARAŞ - Jandarma arama kurtarma timleri Yedikuyular'da göreve hazır
KAHRAMANMARAŞ - Jandarma arama kurtarma timleri Yedikuyular'da göreve hazır
KAHRAMANMARAŞ - Jandarma arama kurtarma timleri Yedikuyular'da göreve hazır

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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