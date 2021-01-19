KAHRAMANMARAŞ - Jandarma arama kurtarma timleri Yedikuyular'da göreve hazır

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kar yağışının ardından İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma timleri, Yedikuyular Kayak Merkezinde görev aldı.

Büyükşehir Belediyesi Yedikuyular Kayak Merkezinde bu hafta itibariyle tesislerin faaliyete geçmesi için hazırlıklar sürüyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı kayak merkezinde meydana gelebilecek olası mahsur kalma, kaza gibi olaylarda ilk müdahalenin yapılması için arama kurtarma timlerini bölgede görevlendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman