Son dakika gündem: Jandarma, ağılın yanındaki saman balyalarından çıkan yangını kontrol altına aldı
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Son dakika gündem: Jandarma, ağılın yanındaki saman balyalarından çıkan yangını kontrol altına aldı

Son dakika gündem: Jandarma, ağılın yanındaki saman balyalarından çıkan yangını kontrol altına aldı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Başkentin Nallıhan ilçesinde, bir vatandaşın ağılında bulunan saman balyalarının yanmasıyla başlayan yangın kontrol altına alındı.

Başkentin Nallıhan ilçesinde, bir vatandaşın ağılında bulunan saman balyalarının yanmasıyla başlayan yangın kontrol altına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, "Ankara Nallıhan'da ikamet eden bir vatandaşımızın ağılının yanında bulunan saman balyalarının yanması üzerine; 1 itfaiye, 1 arazöz ve komando unsurumuzca müdahale edilerek yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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