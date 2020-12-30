Son dakika haberi | Jandarma 2020 yılında Iğdır'daki hayvan hırsızlarına göz açtırmadı
Gelen son dakika haberine göre Iğdır'da jandarma ekipleri, 2020 yılı içerisinde besicilerin çalınan 190 hayvanını bularak sahiplerine teslim etti.
Iğdır'da jandarma ekipleri, 2020 yılı içerisinde besicilerin çalınan 190 hayvanını bularak sahiplerine teslim etti.
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığının Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bu yıl içinde hayvan hırsızlarına yönelik 12 operasyon düzenledi.
Çalınan 190 hayvanı bularak sahiplerine teslim eden JASAT ekibi, hayvan hırsızlığına karıştığı iddia edilen 33 kişiyi de gözaltına aldı.
Farklı suçlardan aranan 43 kişiyi de yakalayan ekipler, yıl içinde 9 kayıp vakasını da aydınlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız