Jandarma, 150 kilo Antep fıstığı çalan hırsızları suçüstü yakaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarma, 150 kilo Antep fıstığı çalan hırsızları suçüstü yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Jandarma, 150 kilo Antep fıstığı çalan hırsızları suçüstü yakaladı Devriye atan jandarma ekipleri 150 kilo fıstık çalan 2 hırsızı yakaladı Gaziantep'te fıstık bahçesinden 150 kilo Antep fıstığı çalan 2 hırsız, devriye atan jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Jandarma, 150 kilo Antep fıstığı çalan hırsızları suçüstü yakaladı

Devriye atan jandarma ekipleri 150 kilo fıstık çalan 2 hırsızı yakaladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te fıstık bahçesinden 150 kilo Antep fıstığı çalan 2 hırsız, devriye atan jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Ağaçlardan toplanan 150 kilo fıstık bahçe sahibine teslim edilirken, 2 hırsız gözaltına alındı.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Bilek Mahallesi'nde meydana geldi. Arıl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye atarken fıstık bahçesindeki ağaçlardan fıstık toplayan 2 kişiyi fark etti. Şahısların hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri şahısların üzerinde arama yaptı. Yapılan üst aramasında zanlıların üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, topladıkları 150 kilo Antep fıstığına ise el konuldu. Zanlıların Genel Bilgi Taraması'nda hırsızlıktan çok sayıda suç kayıtları çıkması üzerine jandarma ekipleri M.A. ile İ.H.Ö.'yü gözaltına aldı.

Bahçeden toplanan 150 kilo fıstık ise bahçe sahibine teslim edilirken, 2 zanlının hırsızlık için alana gelirken kullandıkları çalıntı motosiklete de el konuldu.

Jandarma, 150 kilo Antep fıstığı çalan hırsızları suçüstü yakaladı
Jandarma, 150 kilo Antep fıstığı çalan hırsızları suçüstü yakaladı
Jandarma, 150 kilo Antep fıstığı çalan hırsızları suçüstü yakaladı
Jandarma, 150 kilo Antep fıstığı çalan hırsızları suçüstü yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Bülent Turan Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Deniz Akkaya Haluk Levent Berdan Mardini Seren Serengil
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Burak Elmas Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jandarma, 150 kilo Antep fıstığı çalan hırsızları suçüstü yakaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 18:27:55. #1.16#

title