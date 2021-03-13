Son dakika haberi... Jacob Serdar Tuygun: Türkiye'den ABD'ye sporcu ve teknik adam transfer edeceğiz

Türk Amerikan Spor Derneği (TASA) Başkanı Jacob Serdar Tuygun, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu.

2013 yılında Türk Amerikan Sporları Derneği olarak kurulduğunu belirten Jacob Tuygun: " Dallas City kulübümüze baktığımızda, bugün gelinen noktada başarılarına yenilerini ekleyerek devam ediyor. Amerika'da futbol son yıllarda büyük bir ivme kazandı. ABD'de önümüzdeki 10 yıl içinde basketboldan sonra belki de ikinci sırayı futbol alacak. Bunu şu anda gözlemleyebiliyoruz. Dünyanın bir çok ünlü futbolcularını Amerika'ya getirerek burada oynatıyorlar. Bunun bir proje olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Jacob Tuygun 8 senede büyük başarılar kazandık."

Amerikan Ligi NPSL' Dalalas city olarak 3.Lig'de mücadele ettiklerine dikkat çeken Jacub Serdar Tuygun: "Türk Amerikan Spor Derneğimizle, sporda yetenekli gençlerimize fırsat vermek ve daha iyi bir hayat standardı sunmak istiyoruz. Bunun için bir kulüp kurduk. Burada sadece futbol yok. Elbette önceliğimiz futbol ve basketbol. Diğer bir özelliğimiz ise sadece ABD'den değil Türkiye'den de gelecek vadeden genç futbolcuları yetiştirerek Amerika ve Dünya piyasasına satmak istiyoruz. Amerika büyük bir kıta. Hiç te azımsanmayacak sayıda Türk mevcut. Burada Ülkemizin insanlarına nasıl katkı sağlayabiliriz. Nasıl faydamız olur. Bunu çeşitli dernekler vasıtasıyla yapıyoruz. Sporun birleştirici gücünden faydalanarak. Bizlerde kötü alışkanlıklara bulaşmadan spor yaptırıyoruz. Çok güzel futbol sahalarımız mevcut. Ancak takımım kadromuzu oluşturma adına yabancı uyruklu sporcularda alıyoruz. Çünkü; biz profesyonel ligde mücadele ediyoruz" diye konuştu.

"Jacob Tuygun, cesareti ve bilgisi olan teknik adamlara ihtiyacımız var"

Çok uzun yıllar Beşiktaş forması giyen ve Beşiktaş'ın efsaneleri arasında yerini alan Rahim hocamız teknik direktör olarak hem profesyonel takımımızı hem de alt yapımızı çalıştırıyor diyen Jacob Tuygun; "Rahim Zafer hocamızın istikrarlı çalışması sayesinde buralara geldik. Takımıza çok büyük emekleri var. Biz istiyoruz ki; Türkiye'den ünlü teknik adamlarımızı da aramızda görmek bizi heyecanlandırır. Yeter ki; hedefleri ve projeleri olan teknik adamlar olsunlar" diyerek teknik direktörlere kapılarının açık olduğunu vurguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı