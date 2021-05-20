Son dakika haberi: İznik'te kullanılmayan zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi: İznik'te kullanılmayan zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: İznik'te kullanılmayan zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Bursa'nın İznik ilçesindeki kullanılmayan zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Bursa'nın İznik ilçesindeki kullanılmayan zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

İlçeye bağlı Çakırca Mahallesi'nde Ayhan Sargın'a ait fabrika binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınıp söndürüldü.

Fabrikada hasar meydana gelirken, içeride bulunan traktör yanarak kullanılamaz hale geldi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Son dakika haberi: İznik'te kullanılmayan zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi: İznik'te kullanılmayan zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi: İznik'te kullanılmayan zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz

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