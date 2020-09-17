Son dakika haberi | İznik Gölü'nde su çekildi, balıkçı iskelesi gölün dışında kaldı
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Son dakika haberi | İznik Gölü'nde su çekildi, balıkçı iskelesi gölün dışında kaldı

Son dakika habere göre Bursa'nın İznik ile Orhangazi ilçeleri arasında kalan ve Türkiye'nin beşinci büyük gölü olan İznik Gölü'nde kuraklık yaşanıyor.

Son dakika haberi | İznik Gölü'nde su çekildi, balıkçı iskelesi gölün dışında kaldı
17.09.2020 18:43 | Son Güncelleme: 17.09.2020 18:47

Bursa'nın İznik ile Orhangazi ilçeleri arasında kalan ve Türkiye'nin beşinci büyük gölü olan İznik Gölü'nde kuraklık yaşanıyor.

İznik Gölü kenarındaki Çakırca Mahallesi'nde su çekilmesinden dolayı kayıkların yanaştırıldığı iskele gölün dışında kaldı.

Çakırca Mahallesi Muhtarı Zeki Bayrak, AA muhabirine, gölün bu yıl biraz daha fazla çekildiğini söyledi.

Su çekilmesini mevsimsel kuraklığa bağladığını ifade eden Bayrak, "Yağmurun yağmamasından dolayı aşırı şekilde su azaldı. Tabii bu çekilmenin sebepleri var. Suyun çekilmesinde birinci derecede fabrikaların kontrolsüz su çekmesi, ikinci ise tarımsal sulama alanlarının sulanması. Büyük firmaların aşırı şekilde su kullanmaları göl suyunun çekilmesinde etkili olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Yoğun buharlaşmadan dolayı çekilmenin olduğunu tahmin ettiklerini vurgulayan Bayrak, şunları kaydetti:

"1994 ile 1996 yılları arasında da bu şekilde bir çekinme gerçekleşmişti. Tabii zamanla yağmur ve kar yağışlarıyla eski seviyesine gelmişti. Bu sene gerçekten 70-80 metreye yakın çekilme oluştu. İskele suda olması gerekirken şu anda toprak oldu. Balıkçı tekneleri kıyıya yaklaşıyordu onlar da bayağı bir sıkıntı çekiyor. Vatandaş olarak hepimize iş düşüyor, suyu tasarruflu şekilde kullanmalıyız."

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Kaynak: AA

AA Editörü - Şenol Poyraz
Şenol Poyraz
AA Editörü
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