Son dakika haberi! İznik Gölü'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Gelen son dakika haberine göre İznik Gölü'nde bindikleri kayığın motorunun arıza yapması sonucu mahsur kalan 2 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.
14.08.2020 00:09 | Son Güncelleme: 14.08.2020 00:46
İznik Gölü'nde bindikleri kayığın motorunun arıza yapması sonucu mahsur kalan 2 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.
İznik Gölü'ne açılan Mehmet Güleç ve Mehmet Tetik'in bindikleri kayığın motoru bir süre sonra arıza yaptı.
Gölün ortasında mahsur kalan 2 kişi, cep telefonuyla yardım istedi. Güleç ve Tetik, bölgeye gelen Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.
Motoru arıza yapan kayık ise kıyıya çekildi.
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Kaynak: AA