Son dakika haberi! İznik Gölü'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı Gelen son dakika haberine göre İznik Gölü'nde bindikleri kayığın motorunun arıza yapması sonucu mahsur kalan 2 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

İznik Gölü'nde bindikleri kayığın motorunun arıza yapması sonucu mahsur kalan 2 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

İznik Gölü'ne açılan Mehmet Güleç ve Mehmet Tetik'in bindikleri kayığın motoru bir süre sonra arıza yaptı.

Gölün ortasında mahsur kalan 2 kişi, cep telefonuyla yardım istedi. Güleç ve Tetik, bölgeye gelen Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

Motoru arıza yapan kayık ise kıyıya çekildi.

Kaynak: AA