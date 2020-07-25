Son dakika haberi... İznik Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren ikizlerini kurtarmak isteyen baba ve akrabası kayboldu Son dakika güncel haberine göre İznik Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren iki çocuğunu kurtarmak isterken kaybolan baba ile yeğeni için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İznik Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren iki çocuğunu kurtarmak isterken kaybolan baba ile yeğeni için arama kurtarma çalışması başlatıldı. İznik Gölü kıyısındaki Göllüce Mahallesi'ne giden Suriye uyruklu aileden Mahmut Surani (36), ikiz çocukları Ahmet (12) ve Muhammed Surani ile yeğeni Abdullah Surani (16) serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra babalarından uzaklaşan ikiz kardeşler boğulma tehlikesi geçirdi. İkiz kardeşleri kurtarmak için onlara doğru yüzen babaları Mahmut Surani ve yeğeni Abdullah Surani gölde kayboldu. Vatandaşlar tarafından gölden çıkarılan ikizler, 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine götürüldü. Kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Gölde kaybolan Mahmut ve Abdullah Surani için İznik Jandarma Bot Komutanlığı ve Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polislerince arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kaynak: AA