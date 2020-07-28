Son dakika haberi! İzmit'te, 30 Ağustos zafer ruhu dolu dolu yaşanacak
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Son dakika haberi! İzmit'te, 30 Ağustos zafer ruhu dolu dolu yaşanacak

Son dakika habere göre İzmit Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi'nin 98. yılında, zafer ruhunu İzmit'te 5 gün boyunca yaşatacak.

Son dakika haberi! İzmit'te, 30 Ağustos zafer ruhu dolu dolu yaşanacak
28.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 28.07.2020 10:44

İzmit Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi'nin 98. yılında, zafer ruhunu İzmit'te 5 gün boyunca yaşatacak.Kutlamaların finalinde ise arabada konser etkinliği gerçekleşecek.

İzmit Belediyesi, 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos günü zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzun 98'inci yıl dönümünde zafer ruhunu tüm kente dolu dolu yaşatmaya hazırlanıyor. İzmit Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyonu ile İzmitliler 26 Ağustos çarşamba günü başlayıp 30 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek olan etkinliklerle Zafer Bayramını doyasıya kutlayacak. Etkinlikler kapsamında sergiler, gösteriler, film gösterimleri, tiyatro oyunları ve birbirinden renkli stantlar vatandaşları bekliyor olacak.

Programda, 30 Ağustos Pazar günü arabalı konser düzenlenecek. İnterteks Fuar Alanı'nda düzenlenmesi planlanan konserde sürpriz bir müzik gurubu sahne alacak. Konsere gelecek olan vatandaşlar, arabalarından inmeden konseri takip edebilecek. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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