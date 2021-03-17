Son dakika haberi... İzmit Namazgah Şehitliği, 18 Mart'a hazırlandı
17.03.2021 10:24 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:28
Son dakika haberleri... İzmit Bağçeşme Mezarlığı'nda bulunan Namazgah Şehitliği'nde bakım ve temizlik yapıldı.
İzmit Bağçeşme Mezarlığı'nda bulunan Namazgah Şehitliği'nde bakım ve temizlik yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, çalışmalar kapsamında 18 Mart Şehitler Anma ve Çanakkale Zaferi için şehitliği hazır hale getirdi. Ekipler tarafından şehitlik içerisinde bulunan alanlar boyandı ve temizlendi, bayrak direkleri yenilendi. Tertemiz bir görünüme kavuşan ve şehitlikte bulunan tüm mezarlar çiçeklerle bezendi. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı