Son dakika haberi! İzmit Belediyesi'nden Karaabdülbaki'ye yeni çocuk parkı
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Son dakika haberi! İzmit Belediyesi'nden Karaabdülbaki'ye yeni çocuk parkı

06.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 06.11.2020 15:46
Son dakika haberi! İzmit Belediyesi'nden Karaabdülbaki'ye yeni çocuk parkı

Son dakika gündem haberi: İzmit Belediyesi tarafından Karaabdülbaki Mahallesi'nde bulunan kullanım ömrünü tamamlamış parkı yeniliyor.

İzmit Belediyesi tarafından Karaabdülbaki Mahallesi'nde bulunan kullanım ömrünü tamamlamış parkı yeniliyor.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Karaabdülbakili çocukları sevindirmek için kolları sıvadı. Ekipler, Karaabdülbaki Mahallesi'nde kullanım ömrünü tamamlamış olan mevcut parkın revizyon çalışmalarını gerçekleştirerek, eski parkı söküp yerine yeni bir park inşa ediyor. İzmit Belediyesi, Karaabdülbaki Mahallesi sakinlerine yeni bir park inşa ederek sosyal alan ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapımına devam edilen parkın toplam alanı 550 metrekare olup, park alanı içerisinde 130 metrekare çocuk oyun alanı ve 40 metrekare oturma alanı bulunuyor. En kısa sürede tamamlanması planlanan park ile mahallelilerin beklentisi karşılanacak. - KOCAELİ

Son dakika haberi! İzmit Belediyesi'nden Karaabdülbaki'ye yeni çocuk parkı
Son dakika haberi! İzmit Belediyesi'nden Karaabdülbaki'ye yeni çocuk parkı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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