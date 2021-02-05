Son dakika haberi | İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'ten Başkan Gökhan Yüksel'e Ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi | İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'ten Başkan Gökhan Yüksel'e Ziyaret

05.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:15
Son dakika haberi | İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'ten Başkan Gökhan Yüksel'e Ziyaret

Son dakika haberlerine göre İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki makamında ziyaret etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki makamında ziyaret etti.

Yapılan görüşmede Başkan Gökhan Yüksel, İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'e Kartal'da yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Görüşmede ayrıca Kartal Belediyesi ve İzmit Belediyesi arasında işbirliği oluşturulması ve ortak projeler yürütülmesiyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Öte yandan İzmit Belediye Başkanı Hürriyet geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun kar yağışı ile birlikte İzmit Belediyesi'ne tuzlama robotu desteğinde bulundukları için İzmit halkı adına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkürlerini iletti.Makam odasında yapılan görüşmenin ardından Başkan Gökhan Yüksel, konuğuna Komşu İletişim Merkezi, Dijital Ofis ve Proje Odası'nı gezdirerek burada yürütülen çalışmalar ile alakalı bilgi verdi.

Ziyaretin sonunda her iki belediye başkanı da birbirlerine başarı dileklerini iletti. İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Başkan Gökhan Yüksel'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederken, Başkan Gökhan Yüksel de meslektaşının ziyaretinden dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getirdi.


Son dakika haberi | İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'ten Başkan Gökhan Yüksel'e Ziyaret
Son dakika haberi | İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'ten Başkan Gökhan Yüksel'e Ziyaret
Son dakika haberi | İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'ten Başkan Gökhan Yüksel'e Ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ziya Selçuk Muharrem İnce Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Feyza Aktan Guy Ritchie Deniz Akkaya Didem Kınalı
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Nihat Özdemir Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'ten Başkan Gökhan Yüksel'e Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 13:33:40. #1.14#
title